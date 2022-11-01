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Ya Miami ya Barça

Dünya futbolu bu sezon bittiğinde Lionel Messi'yi konuşacak. Uzun Barcelona kariyeri sonrasında PSG'ye giden Arjantinli süper yıldızın sezon bitiminde ayrılması bekleniyor.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Ya Miami ya Barça

Dünya futbolu bu sezon bittiğinde Lionel Messi'yi konuşacak. Uzun Barcelona kariyeri sonrasında PSG'ye giden Arjantinli süper yıldızın sezon bitiminde ayrılması bekleniyor. David Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami ile Barcelona, 35 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediklerini açık şekilde dile getirdiler. Özellikle ABD kulübü son 1 haftadır bu işin üzerine eğilmiş durumda. Messi'yi renklerine bağlayarak hem güçlerine güç katmayı planlıyorlar, hem de ilgiyi ABD futboluna çekmeyi hesaplıyorlar.

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Barcelona, Lionel Messi'nin kontratından mali sebepler yüzünden çıkmıştı. Arjantinli futbolcu, çocuk yaşta geldiği kulüpten ayrılırken gözyaşları dökmüştü. Barça ile Messi arasında güçlü bağlar var. Katalan devi de yaptığı atılımların ardından kadrosunu Lionel Messi ile süslemek istiyor. Ünlü yıldızı da bu şekilde ikna etmeyi düşünüyorlar. Lionel Messi'nin eşi Antonella da kısa süre önce verdiği röportajda Barcelona'yı özlediğini dile getirmişti. Çocukları Barcelona'da doğan Arjantinli yıldız da Katalan ekibine geri dönüşe sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONU YAKALADI

Lionel Messi geçen sezon gol ve asistleri toplandığında 34 maçta 25 defa tabelaya etki etmişti. Messi aynı sayıya bu sezon sadece 17 maçta ulaştı. Şimdiden 12 golü, 13 asisti bulunuyor.

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