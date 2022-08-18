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Hull City'de Ozan Tufan: Türkiye ile kıyasladığımda...

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan kulüp sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Takıma çok hızlı adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, şampiyonluk için çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan Ozan, Türkiye'nin İngiltere'den çok farklı olduğunu belirtti. İşte o sözler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 17:00
Hull City'de Ozan Tufan: Türkiye ile kıyasladığımda...

Hull City'de oynayan milli oyuncu Ozan Tufan, kulüp sitesine çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ozan Tufan yaptığı açıklamada, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." dedi. Takıma çok hızlı adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Her geçen gün alışıyorum buraya. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum.

Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Oynadığımız dört maç her şeyin başlangıcıydı. Ben daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İngiltere'den çok farklı olduğunu belirten Ozan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum.

Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. Şu anda dinlenmek benim için önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu gerçekten zor oluyor bizim için." açıklamasını yaptı.

Ozan Tufan ayrıca, "Benim için oynadığım pozisyon önemli değil. Bu hocama kalmış. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlamak. Burada 90 dakika yüksek tempoda oynuyoruz. Üç günde bir maç yapmak gerçekten zor." diyerek sözlerini noktaladı.

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