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Köln-Milan maçında vücut kamerası teknolojisi!

Son dakika haberleri... Bundesliga ekibi Köln ile Serie A kulübü Milan, hazırlık maçında mücadele etti. Karşılaşmada futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı. Maç oynanırken vücut kamerası sistemi denendi. İşte o görüntüler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 23:40
Köln-Milan maçında vücut kamerası teknolojisi!

Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.

İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İşte o görüntüler;

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