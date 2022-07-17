Köln-Milan maçında vücut kamerası teknolojisi!

Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.
Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.
İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
İşte o görüntüler;
Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍— 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022
Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀
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____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8