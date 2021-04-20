Son dakika spor haberleri: UEFA'dan görülmemiş tazminat davası! 12 kulübe...

Dünyanın en büyük ve en çok izlenen kulüplerinden 12'sinin kendi aralarında Avrupa Süper Ligi kurmasının yankıları sürerken, UEFA söz konusu kulüplere karşı tarihin en büyük tazminat davasını açmak için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre, UEFA'nın hukuk bürosu, Avrupa'daki tüm yerel federasyonlar ve lig yönetimleriyle anlaşarak, 12 kulüp aleyhine uluslararası mahkemelerde 50 milyar Euro'luk dava açacak. Dava dosyası ile ilgili hazırlıklarını hızlandıran UEFA, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacak. İşte Avrupa futbolunu kaosa sürükleyen krizdeki son gelişmeler...

AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN 6 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK!

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'nın katılacağını duyurduğu Avrupa Süper Ligi, ABD bankası JP Morgan tarafından finanse edilecek. JP Morgan'dan bir yetkili büyük tartışma yaratan lig için 6 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.



Yeni oluşumun yönetimi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e mektup yazarak diyalog çağrısında bulundu. Mektupta, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek için FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz. FIFA ve UEFA'nın ligimize katılan kulüplerin oyuncularını kendi yarışmalarından dışlamak için cezai önlemler almak isteyeceklerinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilirken UEFA'ya 434 milyon Euro hibe parası teklif edildi.