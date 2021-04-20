Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

"DİĞER KULÜPLER DE YENİ ÇÖZÜMLER ARAMALI"

Rusya futbolcular ve antrenörler sendikası genel sekreteri Nikolai Grammatikov, RT ile yaptığı röportajda Avrupa Süper Ligi'nin dünya futbolu üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ifade etti ve diğer kulüplerin de yeni çözümler araması gerektiğini ifade etti.