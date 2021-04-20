Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! ...

'nin resmen açıklanması dünya futbolunda bomba etkisi yarattı. Tartışmaları da beraberinde getiren bu yeni girişim sonrası birçok kesimden flaş açıklamalar geldi. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü , , , , , Inter, , , , , ve 'ın kurucu üye olarak yer aldığı organizasyonun bir an önce hayata geçirilmesi planlanıyor. Avrupa Süper Ligi, turnuvaya katılım sağlayacak kulüplere maddi konuda katkı sağlaması ve rekabeti artırması amacıyla düzenlenecek. Uluslararası birçok federasyonun tepki gösterdiği turnuva hakkında 'dan Türkiye ve ülkelerine 'yeni bir lig' organize edilmesi konusunda tarihi bir öneri geldi. İşte yaşanan tüm gelişmeler ve detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 10:09
Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

12 kurucu kulübün 'ni resmen duyurması sonrası tartışmalar büyürken konuyla ilgili üst üste açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

UEFA ve FIFA yapılan bu girişimin karşısında olduklarını belirterek, söz konusu turnuvaya katılacak takımlara yaptırım uygulanacağının sinyalini verdi.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

Başkanı ve aynı zamanda Başkanı Florentino Perez, tüm takımlardan imza aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

Son yıllarda büyük zarar elde ettiklerini belirten Perez, yeni düzenlenecek turnuvanın maddi anlamda katılımcı takımlara büyük getirisi olacağını ve rekabeti artıracağını de artıracağını savundu.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

tartışmaları son sürat devam ederken 'dan Orta Doğu ve Türkiye'ye tarihi bir çağrı geldi.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

"DİĞER KULÜPLER DE YENİ ÇÖZÜMLER ARAMALI"
futbolcular ve antrenörler sendikası genel sekreteri Nikolai Grammatikov, RT ile yaptığı röportajda 'nin dünya futbolu üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ifade etti ve diğer kulüplerin de yeni çözümler araması gerektiğini ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE'YE YENİ LİG ÇAĞRISI!
UEFA'nın sunduğu seçeneklerin son derece eskimiş olduğunu belirten Grammatikov, "Diğer kulüpler zaman kaybetmeden gelirini artıracak bölgeler arası müsabakalarını oluşturmaya başlamalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

Tüm liglerde gelir seviyesinin düştüğünün altını çizen Rus Genel Sekreter, "Yeni oluşturulacak turnuvanın formatlarını belirlemek için ve Türkiye'den meslektaşlara danışmaya başlamak gerekiyor." dedi.

Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

Yeni turnuvanın önemine dikkat çeken Grammatikov, "Şimdi tereddüt eder ya da neler olacağını görmek için beklersek gelecekte yapabilecek hiçbir şey kalmayacak." sözlerini kullandı.

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