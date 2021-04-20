Son dakika spor haberleri: Türkiye'ye tarihi çağrı! Avrupa Süper Ligi...

12 kurucu kulübün Avrupa Süper Ligi'ni resmen duyurması sonrası tartışmalar büyürken konuyla ilgili üst üste açıklamalar geldi.
12 kurucu kulübün Avrupa Süper Ligi'ni resmen duyurması sonrası tartışmalar büyürken konuyla ilgili üst üste açıklamalar geldi.
UEFA ve FIFA yapılan bu girişimin karşısında olduklarını belirterek, söz konusu turnuvaya katılacak takımlara yaptırım uygulanacağının sinyalini verdi.
Avrupa Süper Ligi Başkanı ve aynı zamanda Real Madrid Başkanı Florentino Perez, tüm takımlardan imza aldıklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade etti.
Son yıllarda büyük zarar elde ettiklerini belirten Perez, yeni düzenlenecek turnuvanın maddi anlamda katılımcı takımlara büyük getirisi olacağını ve rekabeti artıracağını de artıracağını savundu.
Avrupa Süper Ligi tartışmaları son sürat devam ederken Rusya'dan Orta Doğu ve Türkiye'ye tarihi bir çağrı geldi.
"DİĞER KULÜPLER DE YENİ ÇÖZÜMLER ARAMALI"
Rusya futbolcular ve antrenörler sendikası genel sekreteri Nikolai Grammatikov, RT ile yaptığı röportajda Avrupa Süper Ligi'nin dünya futbolu üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ifade etti ve diğer kulüplerin de yeni çözümler araması gerektiğini ifade etti.
DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE'YE YENİ LİG ÇAĞRISI!
UEFA'nın sunduğu seçeneklerin son derece eskimiş olduğunu belirten Grammatikov, "Diğer kulüpler zaman kaybetmeden gelirini artıracak bölgeler arası müsabakalarını oluşturmaya başlamalı" ifadelerini kullandı.
Tüm liglerde gelir seviyesinin düştüğünün altını çizen Rus Genel Sekreter, "Yeni oluşturulacak turnuvanın formatlarını belirlemek için Doğu Avrupa ve Türkiye'den meslektaşlara danışmaya başlamak gerekiyor." dedi.
Yeni turnuvanın önemine dikkat çeken Grammatikov, "Şimdi tereddüt eder ya da neler olacağını görmek için beklersek gelecekte yapabilecek hiçbir şey kalmayacak." sözlerini kullandı.