Everton Rotherham United 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cenk Tosun...

Everton, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un 9. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. Championship ekiplerinden Rotherham United'da Matthew Olosunde 56. dakikada skoru eşitleyen golü attı.



Karşılaşmanın 86. dakikasında Cenk Tosun'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



UZATMALARDA GELEN GALİBİYET

90 dakikası berabere tamamlanan ve uzatma devrelerine geçilen mücadelede Everton, 93. dakikada Abdoulaye Doucoure ile bir kez daha öne geçti ve skor 2-1 oldu. Mücadele bu sonuçla skorla tamamlanırken, turu geçen taraf Everton oldu.



357 GÜN SONRA İLK DEFA!

Everton'daki son resmi golünü 357 gün önce lig maçında Manchester City'ye atan Tosun, bu sezon ilk defa Everton 11'inde yer aldı. Uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan milli futbolcumuz, FA Cup'ta açılış yaptı. Ayrıca Rotherham'da forma giyen 23 yaşındaki Türk asıllı Dan Barlaser de 90 dakika boyunca sahada kaldı.