Haberler Avrupa’dan Futbol Everton Rotherham United 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cenk Tosun...

United 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) ...

. tur maçında A Milli yıldızımız 'un forma giydiği sahasında, United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip normal süresi 1-1 berabere biten maçı uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi. Everton'a turu getiren golleri Cenk Tosun ve Doucoure kaydetti. 'ın tek golünü Olosunde attı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:49
Everton Rotherham United 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cenk Tosun...

, milli futbolcumuz 'un 9. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. ekiplerinden United'da 56. dakikada skoru eşitleyen golü attı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Cenk Tosun'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UZATMALARDA GELEN GALİBİYET
90 dakikası berabere tamamlanan ve uzatma devrelerine geçilen mücadelede Everton, 93. dakikada Abdoulaye Doucoure ile bir kez daha öne geçti ve skor 2-1 oldu. Mücadele bu sonuçla skorla tamamlanırken, turu geçen taraf Everton oldu.

357 GÜN SONRA İLK DEFA!
Everton'daki son resmi golünü 357 gün önce lig maçında 'ye atan Tosun, bu sezon ilk defa Everton 11'inde yer aldı. Uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan milli futbolcumuz, 'ta açılış yaptı. Ayrıca Rotherham'da forma giyen 23 yaşındaki Türk asıllı de 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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