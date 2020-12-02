Avrupa'yı sarsan bahis skandalı! Bilerek sarı kart görmüşler...

Bahis şikesi bu kez İsveç'te patlak verdi. Elfsborg'ta oyuncuların "sarı kart görür" bahislerine oynadıkları ve bilerek sarı kart gördükleri belirlendi.

Konuyla ilgili iddianameyi hazırlayan savcı, "Birkaç bahis şirketinden şüpheli sarı kart hareketleri olduğu yönünde şikayet geldi. Bahisleri ve oynanan hesapları analiz ettik, sonuç çok açıktı. Sadece bir oyuncu, 30 bin euro para kazanmıştı" ifadelerini kullandı.

"RÜŞVET DE ALIYORLAR"

Öte yandan savcı, oyuncuların para karşılığında da sarı kart görerek başklarına para kazandırdığını da belirtti.

Edlund yaptığı açıklamada, "Sadece kaleci bile, 6 farklı maçta çeşitli şekilde yönlendirilmiş. Para, oyuncuya iletiliyor ve sonrasında birileri sarı kart bahisleri oynamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İsveç futbolunu derinden sarsan bu gelişmelerin ardından kulüpten de açıklama geldi.

Elfsburg'un açıklamasında, "Bizim bir maçımızla ilgili bireysel bazı olaylar olduğu federasyon tarafından kulübümüze iletilmiştir. Biz şikeden ve bunun yol açacağı adaletsizlikten uzak bir kulübüz. Şu anda söyleyecek başka bir şey yok, hukuki süreci takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.