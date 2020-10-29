Avrupa'dan aktüel futbol haberleri

AVRUPA Ligi'ndeki temsilcimiz A.Efes'in Asvel ile oynayacağı maç koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Euroleauge yönetimi, bu maçın yeni tarihini belirledi. Karşılaşmanın 8 Aralık'ta oynanacağı belirtildi.



R.MADRİD'iN yıldızı Benzama, tarihe geçti. M'Gladbach ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ağları sarsan Fransız, Messi, Ronaldo ve Raul'den sonra Devler Ligi'nde 30'un üstünde takıma gol atan 4. futbolcu oldu.



PSG ile 2022'de sözleşmesi bitecek Mbappe için Real Madrid pusuda. İspanyol medyası, Madrid'in Mbappe'de ısrarcı olduğunu ve Fransız ekibiyle anlaşması halinde ocakta transferi bitirmek istediğini yazdı.