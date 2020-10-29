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Avrupa'dan aktüel futbol haberleri

Benzama, tarihe geçti. M'Gladbach ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ağları sarsan Fransız, Messi, Ronaldo ve Raul'den sonra 'nde 30'un üstünde takıma gol atan 4. futbolcu oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:19 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Avrupa'dan aktüel futbol haberleri

AVRUPA Ligi'ndeki temsilcimiz A.Efes'in Asvel ile oynayacağı maç koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Euroleauge yönetimi, bu maçın yeni tarihini belirledi. Karşılaşmanın 8 Aralık'ta oynanacağı belirtildi.

R.MADRİD'iN yıldızı Benzama, tarihe geçti. M'Gladbach ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ağları sarsan Fransız, Messi, Ronaldo ve Raul'den sonra 'nde 30'un üstünde takıma gol atan 4. futbolcu oldu.


PSG ile 2022'de sözleşmesi bitecek Mbappe için pusuda. İspanyol medyası, Madrid'in Mbappe'de ısrarcı olduğunu ve Fransız ekibiyle anlaşması halinde ocakta transferi bitirmek istediğini yazdı.

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