Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istemişti Olympiakos kaptı! Bruma...

haberi: ve istemişti kaptı! Bruma...

Sağ kanat mevkisine yapmak isteyen ve gündemine 'yı almıştı. , Yunan ekibi Olypiakos ile sözleşme imzalamak için havalimanına geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:37
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istemişti Olympiakos kaptı! Bruma...

ve 'da şoku yaşanıyor. Sağ kanat transferi yapmak isteyen iki ekip PSV Eindhoven forması giyen için devreye girmişti. , tercihini Yunan ekibi 'tan yana kullandı. 25 yaşındaki oyuncu, Olympiakos'la sözleşme imzalamak için havalimanına geldi.

Bruma'nın yapılacak olan sağlık kontrellerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

RODRIGUES OLMAYINCA BRUMA!
Olympiakos, 'de kiralık oynayan Garry Rodrigues için ısrarcı davranmıştı ancak Yeşil Burun Adalı futbolcunun ikna edilememesi sonrası bu transfer gerçekleşmedi.

Rodrigues'ten beklediği geri dönüşü alamayan Yunan ekibi, diğer adaylar arasında yer alan Armindo Bruma ile her konuda anlaşma sağladı.

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