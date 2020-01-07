Cengiz Ünder devleri peşine taktı! 40 milyon euro...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli gururumuz Cengiz Ünder için iki Premier Lig devi yarışa girdi.

Ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cengiz Ünder için İngiliz basınında çıkan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Everton 22 yaşındaki oyuncu için savaş halinde ve daha şimdiden 40 milyon euro ödemeye hazırlar.

Cengiz Ünder, Roma forması ile oynadığı 3 sezon boyunca 76 maçta 15 gol 11 asist yaptı. Bu sezon ise sadece 11 maçta forma giyebilen Ünder 1 gol attı.