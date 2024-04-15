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Litvanyalı atlet Mykolas Alekna 38 yıllık dünya rekorunu kırdı

Son dakika spor haberleri... Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Ramona kasabasında düzenlenen müsabakada erkekler disk atmada dünya rekoru kırdı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:47
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Litvanyalı atlet Mykolas Alekna 38 yıllık dünya rekorunu kırdı

Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, erkekler disk atmada dünya rekoru kırdı.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Ramona kasabasında düzenlenen müsabakada 74,35 metrelik atış yapan Alekna, erkekler disk atmada Alman Jürgen Schult'a ait (74,08 metre) yaklaşık 38 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi.

Bu arada Alekna ailesi, erkekler disk atmada tarihin en iyi üç atışından ikisini elinde bulunduruyor. Dünya rekorunun yeni sahibi Mykolas Alekna, bu derecesiyle babası Virgilijus Alekna'nın 2000 yılında ulaştığı 73,88 metreyi de geride bırakmış oldu.

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