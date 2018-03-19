Aslı Adalı'dan Avrupa rekoru
Görme engelli milli sporcu Aslı Adalı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de Avrupa rekoru kırdı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki organizasyonda milliler, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayı boynuna taktı. T13 sınıfında mücadele eden milli sporcu Aslı Adalı ise 800 metrede elde ettiği 2.29.26'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırma başarısı gösterdi.
Para Atletizm Grand Prix'de milli sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:
Altın madalya:
Erkekler 400 metre: Oğuz Akbulut (51.23)
Erkekler 800 metre: Oğuz Akbulut (2.00.10)
Erkekler bin 500 metre: Oğuz Akbulut (4.14.47)
Erkekler 200 metre: Hakan Çıra (24.00)
Gümüş madalya:
Kadınlar 400 metre: Aslı Adalı (1.04.11)
Erkekler 400 metre: Hakan Çıra (53.05)
Erkekler bin 500 metre: Hüseyin Kaçar (4.16.59)
Kadınlar disk atma: Büşra Nur Tırıklı (25.42)
Kadınlar 800 metre: Aslı Adalı (2.29.26)
Kadınlar bin 500 metre: Aslı Adalı (5.09.37)
Kadınlar 400 metre: Öznur Alumur (1.04.80)
Erkekler 100 metre: Hakan Çıra (12.15)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:39
-
Enes Ünal Atletico'yu tek başına devirdi!
Toplam 2
Yorum
Gslı Gurur duyuyoruz...
-
Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!
Toplam 1
Yorum
Gslı Karakter!!!!!
-
Taraftara mahcubuz
Toplam 2
Yorum
dadaş guliano sen en kısa zamanda evine git kendine bir bak şutun varmı çalımın varmı ara pasın varmı sahada ne yaptığın belli değil yazıklar olsu
Aslı Adalı'dan Avrupa rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.