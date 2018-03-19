Aslı Adalı'dan Avrupa rekoru – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Aslı Adalı'dan rekoru

    Aslı Adalı'dan Avrupa rekoru

    Görme engelli Aslı Adalı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya 'de rekoru kırdı.

    Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki organizasyonda milliler, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayı boynuna taktı. T13 sınıfında mücadele eden Aslı Adalı ise 800 metrede elde ettiği 2.29.26'lık derecesiyle rekoru kırma başarısı gösterdi.

    'de milli sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:

    Altın madalya:

    Erkekler 400 metre: (51.23)

    Erkekler 800 metre: Oğuz Akbulut (2.00.10)

    Erkekler bin 500 metre: Oğuz Akbulut (4.14.47)

    Erkekler 200 metre: (24.00)

    Gümüş madalya:

    Kadınlar 400 metre: Aslı Adalı (1.04.11)

    Erkekler 400 metre: Hakan Çıra (53.05)

    Erkekler bin 500 metre: Hüseyin Kaçar (4.16.59)

    Kadınlar disk atma: Büşra Nur Tırıklı (25.42)

    :

    Kadınlar 800 metre: Aslı Adalı (2.29.26)

    Kadınlar bin 500 metre: Aslı Adalı (5.09.37)

    Kadınlar 400 metre: Öznur Alumur (1.04.80)

    Erkekler 100 metre: Hakan Çıra (12.15)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:39
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