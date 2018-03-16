Kayıt tarihi uzatıldı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Kayıt tarihi uzatıldı

    Kayıt tarihi uzatıldı

    katılmak isteyip kayıt yaptıramayanlara önemli bir duyuru yapıldı.

    katılmak isteyip kayıt yaptıramayanlara önemli bir duyuru yapıldı. 8 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan maratonun kayıtlarının uzatıldığı açıklandı. Bu önemli organizasyona katılacak olan vatandaşlar, 19 Mart Pazartesi gününe kadar 'www.yarimaraton.istanbul' sitesinden başvurularını yapabilecekler.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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