Mizgin, yaptığı açıklamada büyükler kategorisinde ilk kez altın madalya kazandığını belirterek, "Balkan Şampiyonası'nda 60 metrede altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Yaşım itibariyle büyüklerde birinci oldum, çok zordu. Her yarış yeni bir tecrübe oluyor. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

Sprint yarışlarında dünya şampiyonu olan tek Türk kadın sporcu olduğunu aktaran 18 yaşındaki milli atlet, "Geçen yıl Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 100 metrede birinci olmuştum. Şimdi en önemli hedefim Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılmak. Altın madalya kazanacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR SOYSAL: "SPRİNTER OLUNMAZ DOĞULUR"

Mizgin Ay'ın antrenörü Muhsin Soysal, milli atletin doğuştan yetenekli olduğunu dile getirerek, "Sprint branşında başarı sadece antrenman ile olmaz doğuştan bu genleri taşımanız gerekir. Sprinter olunmaz doğulur. Mizgin, daha hiç spor yapmadan çabukluğuyla dikkatimi çekmişti. Antrenmanlarda bunu daha da geliştirdik. Cumhuriyet tarihimizde sprint branşında dünya şampiyonu olan tek kadın sporcumuz oldu." şeklinde konuştu.

Mizgin'in her sene gelişimini devam ettirdiğini kaydeden Soysal, şu görüşleri paylaştı:

"Geçen seneden bu seneye derecemizi 13 salise geliştirdik. Sporcunun antrenmana cevap verebilmesi çok önemli. Tek dezavantajı küçüklüğünde çok kötü beslenmiş, bu da kemik yapısına yansımış. Kemik yapısında sakatlık meydan geliyor. Eğer sakatlık problemleri yaşamazsa hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metrede yarışarak tecrübe kazanmak olacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da finalde yarışmayı hedefliyoruz. Mizgin'in çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum"