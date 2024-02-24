G.saray’a patlarız

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor, lider Galatasaray'la deplasmandaki kritik maçın hazırlıklarını mutlak puan parolasıyla sürdürüyor. RAMS Park'ta kötü gidişata son vermek isteyen Akrepler'de Başkan Sinan Boztepe, "Rakibin şampiyonluğa oynaması ya da evinde kayıpsız ilerlemesi bizim için fark etmiyor. Sahalarında puan alacağımıza inanıyorum. Patlamamızı Galatasaray karşısında yapacağız" diye umut dağıttı.

KOZ ADAM BUKSA

Akdeniz ekibinin RAMS Park'ta lider Galatasaray karşısında en önemli kozu Polonyalı golcüsü Adam Buksa olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hafta boyunca antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği 27 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı savunmanın en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor. Kırmızı-beyazlılarda 25 maçta boy gösteren Buksa, attığı 12 golle gol krallığı listesinde de iddiasını ortaya koydu. Polonyalı yıldız, 2 de asisti katkısı sağladı