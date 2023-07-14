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TRANSFER HABERLERİ | Antalyaspor Jakub Kaluzinski ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi son olarak Polonyalı futbolcu Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 18:23
TRANSFER HABERLERİ | Antalyaspor Jakub Kaluzinski ile anlaştı!

FTA Antalyaspor Polonyalı Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GENÇ VE GELECEK VADEDİYOR

Yeni sezonun ikinci transferini Kaluzinski ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Abide Gülel, "Jakub çok genç yaşına rağmen çok başarılı olmuş bir orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca 8'i Ümit Milli olmak üzere 15 kez ülkesinin milli takımında forma giymiş, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. 3+1 yıllık sözleşme yaptık. İlk kez ülkesinin dışında ve altyapısından yetiştiği kulübün dışında bir kulüpte forma giyecek. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle mutluyuz" dedi.

İLK KEZ POLONYA DIŞINDA FORMA GİYECEK

21 yaşındaki Jakub Kaluzinski ise Antalyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceğim. Kısa sürede uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Saha içi çalışmaları için de kendimi hazır hissediyorum. Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlandığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

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