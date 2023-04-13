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Antalyaspor iç saha serisini sürdürmek istiyor!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alanyaspor derbisini de kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 5'e çıkarmayı hedefliyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:51
Antalyaspor iç saha serisini sürdürmek istiyor!

Süper Lig'de oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, yarın sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar, Akdeniz derbisinde rakibini yenerek iç saha yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı amaçlıyor.

TOPLAMDA 38'İNCİ RANDEVU

İki takım ilk kez 1989-1990 sezonunda 2'nci Lig'de birbirlerine rakip olurken, bu mücadele 1-1 sona erdi. Antalyaspor, oynanan 37 maçta rakibine karşı 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Alanyaspor, 10 kez 2'nci Lig, 13 kez Süper Lig, 8 kez hazırlık maçı, 4 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kez de Spor Toto 1'inci Lig maçında karşılaştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 3-2 kazandı.

EN FAZLA ALINAN SKOR 0-0 VE 1-0

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan 37 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım 6'şar kez 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı. Turuncu yeşilli takımla kırmızı beyazlıların maçlarında 5 kez 3-1 ve 3'er kez 2-0, 2-1, 3-2 ve 4-0'lık skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 1-1, 2-2 ve 3-0'lık sonuçların yanı sıra 1'er kez de 3-3 ve 5-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı. Kırmızı beyazlı ekip ile Alanyaspor arasında oynanan 37 maçta taraftarlar 98 gole tanık oldu. Antalyaspor ile Alanyaspor birbirlerinin kalesine 49'ar gol atma başarısı yakaladı.

2 SAKAT, 1 CEZALI, 2 DE SINIRDA

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı öncesi Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ile Admir Mehmedi'nin sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncu Akdeniz derbisinde sahadaki yerlerini alamazken, geçen hafta oynanan maçta sarı kart gören Fredy ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Antalyaspor'da sakatlığını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Doğukan Sinik'in kadroda olacağı öğrenilirken oynayıp oynamayacağına ise futbol sorumlusu Nuri Şahin'in karar vereceği belirtildi. Kırmızı beyazlılarda Güray Vural ile Ghacha kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor ile Alanyaspor, cuma günü saat 20.30'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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