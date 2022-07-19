Haberler Antalyaspor Antalyaspor,Haji Wright'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

Antalyaspor,Haji Wright'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li milli futbolcu Haji Wright ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 22:51
Antalyaspor,Haji Wright'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunu kırmızı beyazlı takımda kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki golcü futbolcu ve Danimarka kulübü SonderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı.

Haji Wright, kendisini 3 yıllığına Fraport TAV Antalyaspor'a bağlayan resmi imzayı Antalyaspor'un Almanya kampında attı ve ilk antrenmanına çıktı.

Geçen sezon çıktığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında 14, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise 1 gol olmak üzere toplamda 15 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlayan Haji Wright, 22'si ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında forma giydi.

DİĞER
47'lik Pınar Altuğ tatilde de kural bozmuyor! Teknede amuda kalktığı anları paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu
"Ünlülerin psikoloğu" sahtekar çıktı! Diplomasız tedavi izin belgesiz klinik
İngilizler açıkladı! G.Saray'dan Kamara bombası
G.Saray'dan golsüz prova!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Akrep’e Çin’den kanat
Antalyaspor İsveçli futbolcuyu resmen açıkladı!
Reklam
Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü nedir?
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haji Wright imzayı attı! Haji Wright imzayı attı! 22:51
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 21:33
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 21:08
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 20:52
Lucescu'dan flaş F.Bahçe sözleri! Lucescu'dan flaş F.Bahçe sözleri! 19:29
Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! 19:16
Daha Eski
Galatasaray - Pardubice maçı CANLI! Galatasaray - Pardubice maçı CANLI! 18:35
Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! 18:12
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı 18:08
Fırtına'dan dolandırıcılara suç duyurusu Fırtına'dan dolandırıcılara suç duyurusu 18:02
Cimbom'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... Cimbom'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... 17:42
Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar Mostafa Mohamed gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar 17:04