Haberler Antalyaspor Antalya'ya fren

Antalya'ya fren

6 maçtır puan kaybetmeyen Güney ekibi, Kayseri’ye 2 puan bıraktı. Attamah’ın golüne Wright yanıt verdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Antalya'ya fren

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Süper Lig'de müthiş bir hava yakalayan Antalyaspor, dün sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, 6 haftalık galibiyet serisinin ardından ilk puan kaybını yaşasa da yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken Kayserispor'un 39'da bir şutu direkten döndü.

PEŞ PEŞE GOLLER
52'de Kayserispor Attamah ile golü buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti. Antalya'nın cevabı gecikmedi. 56'da Güray'ın pasında Haji Wright skora dengeyi getirdi. 1-1'lik skorun ardından Antalya puanını 51, Kayseri ise 43 yaptı.

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