Antalya’da Nuri dönemi

Fraport tAV Antalyaspor, alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayırmıştı. Kırmızı-beyazlılarda Ümit Davala, Çağdaş Atan ve Osman Akyol gibi isimler ön plana çıksa da Başkan Aziz Çetin, takımın en tecrübeli ismi Nuri Şahin'i göreve getirme kararı aldı. Başkan Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, Nuri Şahin'in tercihine bağlı bir şey" ifadelerini kullandı.



GEÇMİŞİ ÇOK PARLAK



Futbola Almanya'da başlayan 33 yaşındaki yıldız, Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool gibi dünyanın en prestijli takımlarında forma giydi. Ağustos 2020'de Werder Bremen'den ayrılıp Akdeniz ekibine 2 yıllık imza atan Nuri, 50 maçta boy gösterirken, 4 de asist yaptı. Tecrübeli kaptan, bu sezon Süper Lig'deki 8 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve 613 dakika süre buldu. Tecrübeli futbolcunun göreve gelmesinin ardından bazı maçlarda oyuna kendisini aldığını ve kendisini çıkardığını görebileceğiz...



46 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI



Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi 327 gün sürdü. 2020-2021 sezonunun 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası Tamer Tuna'nın yerine göreve getirilen Ersun Yanal; 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu sezon ise geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Antalyaspor ile tecrübeli teknik direktörün yolları ayrılmış oldu