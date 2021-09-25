Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Amilton, Fredy, Wright
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Tetteh, Adem Büyük
ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16:00'da çalan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.