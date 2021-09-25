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Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:52
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Amilton, Fredy, Wright

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Tetteh, Adem Büyük

ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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