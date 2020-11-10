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ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Son olarak 'yi çalıştıran , bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü ile anlaşmaya vardı. 58 yaşındaki teknik adam, ekibi ile 1.5 yıllığına el sıkıştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 18:10
Ersun Yanal Antalyaspor ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

, ile yollarını ayırdıktan sonra 'nin eski teknik direktörü ile anlaşmaya vardı. Ajansspor'un haberine göre Yanal, ekibinden gelen 1.5 yıllık teklifi kabul etti. Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde 'da olacağı ve anlaşmanın resmen duyurulacağı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın ekibinde Fenerbahçe'de birlikte görev aldığı önemli isimler de yer alacak.

İşte Yanal'ın ekibinde yer alacak isimler:
Recep Kartepe, Gökhan Kağıtçıoğlu, Volkan Kazak, Niyazi Eniseler


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