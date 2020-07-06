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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Podolski ’da yok

Podolski Trabzon’da yok

maçında ilk gol öncesi sakatlanan ve oyunun durmaması büyük tartışmalara yol açan mücadele sonrası 'nin baldırında çekme olduğu, sonrası durumunun netleşeceği belirtildi. Poldi'nin 'da oynaması beklenmiyor.

maçında ilk gol öncesi sakatlanan ve oyunun durmaması büyük tartışmalara yol açan mücadele sonrası 'nin baldırında çekme olduğu, sonrası durumunun netleşeceği belirtildi. Poldi'nin 'da oynaması beklenmiyor.

  1. 6.7.2020
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