Podolski Trabzon’da yok

Başakşehir maçında ilk gol öncesi sakatlanan ve oyunun durmaması büyük tartışmalara yol açan mücadele sonrası Antalyalı Podolski'nin baldırında çekme olduğu, MR sonrası durumunun netleşeceği belirtildi. Poldi'nin Trabzon'da oynaması beklenmiyor.