Nazım Sangare'ye Almanya'dan iki talip çıktı! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Antalyaspor Süper Lig devlerinin listesindeydi! Bundesliga'dan 2 talip...

'ye 'dan iki talip çıktı!

Nazım Sangare'ye Almanya'dan iki talip çıktı!

ekiplerinden Fraport TAV 'un formasını giyen milli futbolcu , transferde büyük kulüplerin gözdesiydi. 25 yaşındaki sağ beke 'dan da talip çıktığı öğrenildi.

4 büyüklerin gündeminde yer alan Antalyasporlu 'nin talipleri artıyor... Takvim'de yer alan habere göre son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Nazım'ın menajerinin ise teklifleri kırmızı-beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.

Akdeniz temsilcisi 'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç sağ bek, Bundesliga'ya sıcak bakıyor.

1994 yılında 'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Nazım Sangare, 2017'nin yaz transfer döneminde Osnabrück'ten Antalyaspor'a transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 18 maça çıkan Sangare, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

  1. 18.04.2020
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