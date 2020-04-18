Nazım Sangare'ye Almanya'dan iki talip çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un formasını giyen milli futbolcu Nazım Sangare, transferde büyük kulüplerin gözdesiydi. 25 yaşındaki sağ beke Almanya'dan da talip çıktığı öğrenildi.
4 büyüklerin transfer gündeminde yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare'nin talipleri artıyor... Takvim'de yer alan habere göre son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Nazım'ın menajerinin ise teklifleri kırmızı-beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç sağ bek, Bundesliga'ya sıcak bakıyor.
1994 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Nazım Sangare, 2017'nin yaz transfer döneminde Osnabrück'ten Antalyaspor'a transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 18 maça çıkan Sangare, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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