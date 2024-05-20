GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 20 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 20 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1391. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 20 Mayıs Pazartesi Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 20MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mayıs Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda heberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 13 - 17 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin Damla oldu.