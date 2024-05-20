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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Mayıs Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

20:00 Çorum FK - Bodrum FK / TRT Spor

19:30 Salernitana - Hellas Verona

21:45 Bologna Juventus

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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