BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
20:00 Çorum FK - Bodrum FK / TRT Spor
19:30 Salernitana - Hellas Verona
21:45 Bologna Juventus
21:45 Bologna Juventus
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