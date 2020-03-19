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19 Mart 2020, Perşembe
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Sangare siftah yaptı

Sangare siftah yaptı

'nın milli sağ beki , 2.5 ay sonra formasına kavuştu.

'nın milli sağ beki , 2.5 ay sonra formasına kavuştu. Takımda savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan, devre arası kamp döneminde sakatlanan 26 yaşındaki sağ bek, ekibinin 1-0 kazandığı maçıyla sahalara ayak bastı. 90 dakika sahada kalan Sangare, başarılı bir performans sergiledi.

  1. 19.3.2020
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