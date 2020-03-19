Sangare siftah yaptı
Antalya'nın milli sağ beki Nazım Sangare, 2.5 ay sonra formasına kavuştu.
Antalya'nın milli sağ beki Nazım Sangare, 2.5 ay sonra formasına kavuştu. Takımda savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan, devre arası kamp döneminde sakatlanan 26 yaşındaki sağ bek, Akdeniz ekibinin 1-0 kazandığı Sivas maçıyla sahalara ayak bastı. 90 dakika sahada kalan Sangare, başarılı bir performans sergiledi.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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