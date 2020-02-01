Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçla ilgili tüm bilgiler...
Süper Lig'in 20. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattına oldukça yakın olan iki ekibin de hedefi mutlak galibiyet. Ev sahibi takım geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u 3-0 yenerek moral bulmuştu. Rakip takım ise sahasında konuk ettiği Galatasaray'a aynı skorla boyun eğmişti. Peki, Antalyaspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'in 20. haftasında, 17 puanla 15. sırada bulunan Antalyaspor ile 18 puanla 14. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım da düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda. Kritik mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
ANTALYASPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'un sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Halis Özkahya...
ANTALYA'DA CEZALI YOK, SAKAT VAR
Akdeniz ekibi Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Bahadır Öztürk, Adis Jahovic ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları bulunuyor. 3 oyuncunun Konyaspor maçında oynaması beklenmiyor.
43. RANDEVU
Konyaspor ile Antalyaspor toplamda 42 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 16 kez rakip olurken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 42 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atarken, yeşil-beyazlı takım ise 43 gol ile karşılık verdi. İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si 2. Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı ve 18'i Süper Lig karşılaşmasıydı. İki takım Antalya'da ise toplamda 18 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İki takım en son ilk yarıda Konya'da Süper Lig maçında karşı karşıya geldi ve iki takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)
* Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebildi (1-0).
*Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisininden galip ayrılabildi (5B).
* Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 8M), tek galibiyetini geçen hafta Denizlispor deplasmanında aldı (3-0).
*Deplasmandaki son Süper Lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
*Süper Lig'in ilk 19 haftasında Antalyaspor'dan (18) daha az gol atan iki takımdan biri Konyaspor (16; Ankaragücü ile birlikte).
Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin beşini deplasman maçlarında buldu.
*Antalyaspor'un Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta iki gole katkı sağlayan Paul Omo Mukairu (1 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 16 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti.
*Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Konyaspor'a karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.
*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Erdon Daci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).
*Antalyaspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (4G 2B), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine yenilmiyor.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçla ilgili tüm bilgiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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