Antalyaspor Podolski'ye kavuşuyor!

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile prensipte anlaştı. Kulübüyle yolları ayıran yıldız futbolcu bu gece 01.00'de Antalya'ya gelecek.

Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Lukas Podolski sosyal medya hesabından uçak emojisiyle bir paylaşım yaparken, Antalyaspor'un yeni transferlerinden Sinan Gümüş, "Hadi #gazver bekliyorum" diyerek Podolski'ye yanıt verdi. İkilinin konuşmasına dahil olan Antalyaspor Kulübü ise, "Biz Antalyasporuz" yazdı.