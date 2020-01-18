Antalyaspor Podolski'ye kavuşuyor!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Lukas Podolski ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Golcü futbolcu bu gece Antalya'ya gelecek.
Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile prensipte anlaştı. Kulübüyle yolları ayıran yıldız futbolcu bu gece 01.00'de Antalya'ya gelecek.
Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Lukas Podolski sosyal medya hesabından uçak emojisiyle bir paylaşım yaparken, Antalyaspor'un yeni transferlerinden Sinan Gümüş, "Hadi #gazver bekliyorum" diyerek Podolski'ye yanıt verdi. İkilinin konuşmasına dahil olan Antalyaspor Kulübü ise, "Biz Antalyasporuz" yazdı.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 23:37
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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