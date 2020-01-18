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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Podolski'ye kavuşuyor!

Antalyaspor Podolski'ye kavuşuyor!

ekiplerinden , 'da da bir dönem forma giyen ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı. Golcü futbolcu bu gece 'ya gelecek.

'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Kırmızı-beyazlı yönetim bir dönem forması da giyen ile prensipte anlaştı. Kulübüyle yolları ayıran yıldız futbolcu bu gece 01.00'de 'ya gelecek.

Kırmızı-beyazlı yönetim Podolski ile yarın yapacağı son görüşmenin adından sözleşme imzalamayı planlıyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Lukas Podolski sosyal medya hesabından uçak emojisiyle bir paylaşım yaparken, Antalyaspor'un yeni transferlerinden Sinan Gümüş, "Hadi #gazver bekliyorum" diyerek Podolski'ye yanıt verdi. İkilinin konuşmasına dahil olan Antalyaspor Kulübü ise, "Biz Antalyasporuz" yazdı.

  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 23:37
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