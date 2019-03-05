Antalyaspor Galatasaray'a bileniyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında TT Arena'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan Antalyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.
Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor'da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı.
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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