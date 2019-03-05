Antalyaspor Galatasaray'a bileniyor
05 Mart 2019, Salı
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'a bileniyor

Antalyaspor Galatasaray'a bileniyor

'in 25. haftasının kapanış maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'in 25. haftasında TT Arena'da 'ın karşısına çıkacak olan 'da hazırlıklar devam ediyor.

Haftanın ilk çalışmasının önceki akşam gerçekleştiren Antalyaspor'da haftanın ikinci antrenmanı yorucu geçti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, düz koşu ve ısınma hareketlerinin andından takımına kuvvet-dayanıklılık çalışmaları yaptırdı. Futbolcular, yaklaşık 1 saat süreyle sırayla farklı istasyonlarda çalışma yaptı. Kaleciler, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını, yeşil yelekli takım kazandı.

  1. 05.03.2019
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