Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde 35 puanla 13'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılar, Trabzonspor maçında galibiyeti hedefliyor.



Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, düşme hattında yer alan alt sıralardaki rakiplerinin puan kazanmasıyla Trabzonspor maçının öneminin arttığını vurguladı. Trabzonspor karşılaşmasında taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Arıcı, "Taraftarımızı stada bekliyoruz. Atiker Konyaspor maçındaki coşkulu tribün ortamının Trabzon maçında da oluşması lazım. Hem puan kazanma hem de takımın morali için taraftarın önemi çok fazla. Taraftarın tribünleri doldurup, 90 dakika takımı tezahüratlarıyla desteklemesini istiyoruz" diye konuştu.



'KAZANIRSAK LİGDE KALMA ADINA RAHATLARIZ'

Ligde kalan haftalarda Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor'un Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağını hatırlatan Arıcı, "Alt sıradaki rakiplerimizle 3 puan farkımız var. Trabzonspor maçından 3 puan alıp, diğer maçlarda daha rahat durumda olmak istiyoruz. Trabzonspor maçını kazanırsak 38 puana ulaşıyoruz. Ligde kalma adına oldukça rahatlarız. Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.



MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Antalyaspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor maçının saatinde değişiklik yapılmasını talep etti. Antalya'nın iklim şartları nedeniyle 16.00'da havanın sıcak olduğunu aktaran kırmızı beyazlı yöneticiler, maç saatinin en erken 18.00 olmasını istedi.