Cumhur Arıcı: "Antalyaspor ligde kalacak"
F.Bahçe yenilgisiyle düşme korkusu yaşamaya başlayan Antalya'da yönetici Cumhur Arıcı, camiaya umut verdi. Arıcı, "Takıma güveniyoruz. Ortalama 1,5 puanla ligin 2. yarısında oynadık. Antalya ligde kalacaktır. Hepimiz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25.4.2018
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