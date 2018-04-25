Cumhur Arıcı: "Antalyaspor ligde kalacak" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    : " ligde kalacak"

    Cumhur Arıcı: "Antalyaspor ligde kalacak"
    F.Bahçe yenilgisiyle düşme korkusu yaşamaya başlayan Antalya'da yönetici Cumhur Arıcı, camiaya umut verdi. Arıcı, "Takıma güveniyoruz. Ortalama 1,5 puanla ligin 2. yarısında oynadık. ligde kalacaktır. Hepimiz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25.4.2018
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