Antalya’da sessiz sinema
Düşme hattındaki Konyaspor daha baskın oynadığı maçta Antalya kalesini deviremedi. Konya yenilmezliğini 4 maça çıkardı, Antalya’nın zafer serisi bitti
HAFTAYA İSTANBUL TAKIMLARI
Bu sonuçla Konyaspor yenilmezlik serisini 4 maça yükseltirken, Antalyaspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Gelecek hafta Antalya Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
ETO'O'YA BÜYÜK TEPKİ
Maç öncesi saha kenarında ısınan Antalyaspor'un eski oyuncusu, Eto'o'ya kırmızı-beyazlı bazı taraftarlar tepki gösterdi. Kamerunlu yıldız futbolcu, Antalyasporlu bazı taraftarların kendisine attığı sahte dolarları toplayıp stat görevlisine verdi. Ayrıca tribünde 'Cehenneme hoş geldin Eto'o' pankartı açıldı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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