Antalya’da sessiz sinema – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Antalya’da sessiz sinema

    Antalya’da sessiz sinema

    Düşme hattındaki daha baskın oynadığı maçta Antalya kalesini deviremedi. Konya yenilmezliğini 4 maça çıkardı, Antalya’nın zafer serisi bitti

    Hafta içinde hakkında bazı dedikodular yapılan - karşılaşması başladığı gibi sona erdi. Daha baskın olan özellikle ilk yarıda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelenin ikinci yarısı ise iki takım açısından da kısır geçti ve puanlar paylaşıldı.

    HAFTAYA İSTANBUL TAKIMLARI
    Bu sonuçla Konyaspor yenilmezlik serisini 4 maça yükseltirken, 'un ise 3 maçlık galibiyet serisi son buldu. Gelecek hafta Antalya Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise 'yı konuk edecek.

    ETO'O'YA BÜYÜK TEPKİ
    Maç öncesi saha kenarında ısınan Antalyaspor'un eski oyuncusu, 'o'ya kırmızı-beyazlı bazı taraftarlar tepki gösterdi. Kamerunlu yıldız futbolcu, Antalyasporlu bazı taraftarların kendisine attığı sahte dolarları toplayıp stat görevlisine verdi. Ayrıca tribünde 'Cehenneme hoş geldin 'o' pankartı açıldı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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