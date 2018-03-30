Antalyaspor potada galibiyet arıyor

ANTALYASPOR Basketbol Takımı, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor Durmazlar maçından galibiyetle dönmenin planını yapıyor. Türkiye Basketbol Ligi 30'uncu hafta maçına çıkacak olan kırmızı beyazlı ekip, Bursa temsilcisini de yenerek evine galibiyetle dönmek istiyor.

Antalyaspor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Arda Vekiloğlu, geçen hafta evlerinde oynadıkları Yalova Group Belediye maçı ve 31 Mart Cumartesi günü saat 18.00'da deplasmanda oynayacakları Bursaspor Durmazlar maçı hakkında bilgi verdi. Yalova Group Belediye maçında aldıkları galibiyetin kolay bir galibiyet olmadığını söyleyen Arda Vekiloğlu, "Yalova'nın formda ve tehlikeli bir takım olduğunu biliyorduk. Nitekim maç da çok kolay olmadı. Aleyhimize çalınan bazı düdükler, anonslar gibi zorlu bir atmosferde geçti maç. Amerikalı oyuncumuz Robert, iki teknik faulle maçtan atıldı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen iyi mücadele ederek kazanmasını bildik" dedi.

'MAÇI KAZANMAK İÇİN GEREKEN SAVAŞI VERECEĞİZ'

Sezon sonuna kadar kazanmaları gereken başka maçlar da olduğunu, bunlardan birinin de bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor Durmazlar maçı olduğunu vurgulayan Vekiloğlu, "Bu ligin en zorlu deplasmanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir seyirci desteği ve baskısıyla oynuyorlar. Hem rakip takımı hem de hakemleri baskı altına alan bir atmosfer var. Ama bu bizi çok ilgilendirmiyor. Yani biz daha çok maçı kazanmakla ve maçı kazanmak için gereken savaşı vermekle ilgileniyoruz" diye konuştu.

'UMARIZ ÇİFTE BURSA GALİBİYETİ OLUR'

Bursaspor maçında takımlarının mücadele gücünün çok yüksek olması gerektiğini söyleyen Başantrenör Vekiloğlu, "Hatta mücadelenin ötesine geçip, bir savaş boyutunda insanüstü bir mücadele vermemiz lazım. Biz basketbol takımı olarak alabildiğimiz kadar galibiyet alıp bitirebildiğimiz en yüksek sırada bitirdikten sonra play-off'lara hazırlanmak istiyoruz. Aynı gün futbol takımımızın da Bursaspor'la maçı var. Neticede biz Antalyasporuz ve bütün branşların başarılarıyla ilgileniyoruz. Umarım hem kulübümüz hem de camiamız için çifte Bursa galibiyeti olur" dedi.