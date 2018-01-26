Antalyaspor, Medipol Başakşehir'denorta saha oyuncusu Hakan Özmert ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Özmert, "Çalışanların beni kapıda karşılaması kendimi evime dönmüş gibi hissettirdi ve mutlu etti. Buraya başarılı olmaya geldim. İnşallah Antalyaspor'u başarılı günlerine kavuştururuz. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımız ile inşallah güzel günler göreceğiz" diye konuştu.
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı da eski futbolcuları Hakan Özmert'in yuvasına döndüğünü hatırlatarak, "Hakan Özmert tecrübeli bir futbolcu. Avrupa tecrübesi olan bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Hakan ve Antalyaspor için inşallah hayırlı bir transfer olur" dedi.
Konuşmasının ardından 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Özmert, daha sonra Antalyaspor formasını giyerek gazetecilere poz verdi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
Hakan Özmert Antalyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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