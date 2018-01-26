Samir Nasri’yle yollar ayrıldı

Antalyaspor'da alacaklarına karşılık gönderilmesi düşünülen Fransız yıldız Samir Nasri'yle anlaşma sağlandı. Kırmızı- beyazlıların Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Alacaklarının miktarı ve taksitlendirilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyordu. Sonunda iki tarafın da kabul ettiği bir ödeme planı üzerinde anlaşıldı" ifadelerini kullandı.