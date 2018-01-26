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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’yle yollar ayrıldı

    Samir Nasri’yle yollar ayrıldı

    'da alacaklarına karşılık gönderilmesi düşünülen Fransız yıldız 'yle anlaşma sağlandı. Kırmızı- beyazlıların Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Alacaklarının miktarı ve taksitlendirilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyordu. Sonunda iki tarafın da kabul ettiği bir ödeme planı üzerinde anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
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