Haberler Ankaragücü Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem sözleri! "İşimiz kolay değil"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem sözleri! "İşimiz kolay değil"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem sözleri! "İşimiz kolay değil"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

"OYUNCULAR, KENDİ SEVİYELERİNCE MAKSİMUMUNU YAPIYORLAR"

Belözoğlu, burada yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Burada iki tane birbirine benzer oyun planı ile çıkmış takımın maçında top bize geçtiğinde yaptığımız basit hatalar yaptık. Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteli bir takım. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Açıkçası üzgünüm. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu maç da dahil olmak üzere her maçı kazanabilirdik. Son beş maçta görünün o ki bu kadar basit hatalar olmamalı. Pozisyon verme konusunda sıkıntımız yok ama üretkenlik konusunda sıkıntımız var gibi görünüyor. Oyuncular bence kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.

"SAHANIN İÇİNDE İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞAN HAKEMLERLE BİZİM İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Ligin geri kalanının Ankaragücü için zorlu geçeceğini savunan Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz" dedi.

"FEDERASYONUNDAN HAKEMİNE KADAR BİZ HERKESLE MÜCADELEMİZİ VERİRİZ SAHA İÇİNDE"

Oyuncularının kapasitelerinin maksimumunu verdiğini gördüğüne vurgu yapan Belözoğlu, "Ama Ankaragücü'ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz saha içinde. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa, cezası varsa, bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. Biz iki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer" değerlendirmesini yaptı.

Maç bitmeden soyunma odasına gitti! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika haberi: Jonas Svensson'un yeni adresi belli oldu! Adana Demirspor'dan Süper Lig devine...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 15 hedef imha edildi | İşte ilk görüntüler
Fırtına Ankara'da kazandı!
Hasan Arat: Büyük bir hataydı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç bitmeden soyunma odasına gitti!
Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI
AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Ocak)
SED yardımı 2024 ne kadar, kaç TL oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enes asist yaptı, Getafe turladı! Enes asist yaptı, Getafe turladı! 22:50
Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer teklifi! 22:37
R. Madrid'in ilk 11'i açıklandı! Arda Güler... R. Madrid'in ilk 11'i açıklandı! Arda Güler... 21:54
Abdullah Avcı: Arsenal bile... Abdullah Avcı: Arsenal bile... 21:29
Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum 21:25
Edin Visca'dan özeleştiri! Edin Visca'dan özeleştiri! 21:22
Daha Eski
Cimbom Konyaspor maçına hazır! Cimbom Konyaspor maçına hazır! 21:09
Fırtına Ankara'da kazandı! Fırtına Ankara'da kazandı! 20:58
Samsunspor evinde tek golle kazandı! Samsunspor evinde tek golle kazandı! 20:56
Lille'den 12 gol! Yusuf şov yaptı Lille'den 12 gol! Yusuf şov yaptı 19:30
"Oyunu kazandık, skoru kazanamadık" "Oyunu kazandık, skoru kazanamadık" 19:22
Hasan Arat: Büyük bir hataydı! Hasan Arat: Büyük bir hataydı! 19:16