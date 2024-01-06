Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü evinde Edin Visca'nın golüyle Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının bitimine 1 dakika kala Abdullah Avcı'yla tokalaşarak soyunma odasının yolunu tuttu.

BELÖZOĞLU: KALİTELİ OLAN HATAYI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşma sonrası konuşan bulunan Belözoğlu; "Sahada birbirinin hatasını bekleyen iki takım var görüntüsündeydi. Daha kaliteli olan bu hatayı değerlendirdi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.