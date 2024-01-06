Haberler Ankaragücü Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu soyunma odasına gitti. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:27
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü evinde Edin Visca'nın golüyle Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının bitimine 1 dakika kala Abdullah Avcı'yla tokalaşarak soyunma odasının yolunu tuttu.

BELÖZOĞLU: KALİTELİ OLAN HATAYI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşma sonrası konuşan bulunan Belözoğlu; "Sahada birbirinin hatasını bekleyen iki takım var görüntüsündeydi. Daha kaliteli olan bu hatayı değerlendirdi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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