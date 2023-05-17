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MKE Ankaragücü - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Ankaragücü evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Ümit Öztürk düdük çalıyor. Ankaragücü - Ümraniyespor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:00
MKE Ankaragücü - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ankaragücü - Antalyaspor karşılaşmasının tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ ANTALYASPOR İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Ali Sowe.

Antalyaspor: Helton, Floranus, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Erdal, Fernando, Larsson, Doğukan, Bertuğ.

ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü ile Antalyaspor arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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