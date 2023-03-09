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Ankaragücü Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü Brezilyalı sol bek oyuncusu Marlon Rodrigues ile yollarını ayırdı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:55
Ankaragücü Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sezon başı kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak isteğini kulübümüze ileten profesyonel futbolcumuz Marlon Rodrigues Xavier'in, Brezilya kulüplerinden Cruzeiro'ya, sonraki satışından yüzde 15 pay ödenmesi karşılığı transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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