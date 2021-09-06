Kanada iki aday

Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Altay, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda kanatlara transferi için düğmeye basan siyah-beyazlılar, Hull City'den 22 yaşındaki Mallik Wilks ile Esperance forması giyen 30 yaşındaki Tunuslu Anice Badri'yi gündemine aldı. İki oyuncunun da kulüpleri ile 1 yıllık daha sözleşmeleri bulunurken, transferin bitmesine sayılı günler kala görüşme trafiği sıklaştırılacak. İki sezondur Hull City'de görev yapan Wilks, sağ kanat dışında santrfor ve sol kanat mevkilerinde de görev yapıyor.



ALTAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

Geçen sezon 50 maçta boy gösteren genç İngiliz, 22 gol, 9 asistlik performansıyla dikkati çekti. Esperance'de 27 maça çıkan Badri, 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, sol kanat dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Wilks, kariyerinde Leeds, Grimsby, Accrington, Doncaster, Barnsley ve Hull formalarını giydi. Altyapısını Fransa'da alan Badri ise Lille B takımından Belçika'da Mouscron'a transfer olurken, Suud Arabistan'da İttihad'da da oynadı. İzmir ekibi, iki oyuncu için de tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi.



Mallik Wilks, bu sezon 5 haftası geride kalan Championship'te Preston ile oynanan mücadelede ilk kez forma giydi ve 80 dakika sahada kaldı. Tunus Milli Takımı'nda 27 kez ter döken Badri ise 8 kez ağları havalandırdı.