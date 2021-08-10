Son dakika spor haberi: Altay'ın ve Mustafa Denizli'nin Süper Lig sonrası hedefi Avrupa!

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 18 yıl sonra döndükleri Süper Lig'de hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olacağını söyledi. Alt ligden gelen takımların ilk yıllarında kümede kalma hedefiyle sezona başladığını dile getiren Mustafa Denizli, "Altay için böyle bir hedef olmaz. Altay yıllardır bu ligde mücadele etmiş, sempati toplamış bir ekip. Altay'ın daha evvel benim zamanımda oynadığı Avrupa kupası maçları vardır, bu sezon da hedef orasıdır. Öncelikle hedef tutunmak değil, bu ligde fark yaratmaktır. Bunu yaratmak için çalışacağız" dedi.

Güçlü rakiplere karşı zoru başarmak için görevde olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Futbolda her türlü sonucun olduğunu da bilerek hareket ediyoruz. Önce rakibin değil bizim ne yapacağımıza çalışıp konsantre olmalıyız. Yeni transferlerin bireysel oyun zekaları ve sosyal olarak şehre ve takıma uyumları düşündüğüm gibi çok fazla zaman almayacak. Gelmesini beklediğimiz iki futbolcumuz var. Uzun dönem sonra ilk kez taraftarımızın önüne bir Süper Lig maçıyla başlıyoruz. Başlangıçlar her zaman heyecan verici ve zordur" diye konuştu.

MOHAMMAD NADERİ GELDİ

Altay, dış transferde İranlı sol bek Mohammad Naderi ile el sıkıştı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporuyla transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Son olarak İran'da Esteghlal FC forması giyen Naderi, geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti. İranlı defans oyuncusu Muhammad Naderi, Altay'ın kadrosuna kattığı 9'uncu oyuncu oldu. Mohammad Naderi'nin İran'dan takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirten Mustafa Denizli, "Önü son derece açık. İran Milli Takımı'nda görev yapan, alternatif pozisyonlarda kullanabileceğim bir futbolcu. Altay bu transferden ciddi bir şekilde istifade edecek" yorumu yaptı.

"ALTAY-GÖZTEPE REKABETİ ÇOK FARKLI"

Süper Lig'de bu sezon iki İzmir ekibinin karşı karşıya geleceğinin hatırlatılması üzerine Mustafa Denizli, "Bu rekabet İzmir'in en güzel rekabetlerinden biriydi bizim zamanımızda. Son dönemlerde kesintiye uğramıştı. Altay-Göztepe maçlarının keyfi çok farklıdır. Ülkemizi Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası döneminde temsil etmiş takımlardır. Süper Lig'de uzun süre sonra buluşmaları son derece sevindirici bir hadise" dedi.

"ALSANCAK STADI EVİM SAYILIR"

İsminin verilmesinin gündemde olduğu Alsancak Stadyumu'nda gençliğinin geçtiğini söyleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Orada yattım, orada yedim, içtim, çalıştım yıllarca. Evim demekten daha doğal bir şey olamaz. O dönem Süper Lig'de 5 İzmir takımı vardı. Hepsinin tesisi vardı. Altay'ın evi hep Alsancak oldu. O yüzden Altay'la özdeşleşmiş bir stadyum. Açılacağı tarihi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"AYRILIKLAR BİZİ DE ÜZÜYOR"

Takımdan ayrılan futbolculara çok üzüldüğünü ifade eden Denizli, "Kadromuzun sayısal olarak benim için yeterliliği, çalışma düzenimizin sahada aksamaması önceliği taşıyor. 35 kişilik kadro vardı ilk geldiğimde. Hedefimizde ulaşmamızda katkısı olan, aramızda olmayacak futbolculara bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Futbol ayrılıkların yaşandığı bir spor dalı. Tüylerim diken diken oluyor konuşurken. Bu kararları vermek teknik adam ve insan olarak son derece zor" yorumu yaptı.

"RUHEN ÇİZGİNİN İÇİNDE OLACAĞIM"

Mustafa Denizli, futbolculuk döneminde ayrıldığında kulübün yine Süper Lig'de olduğunu hatırlatarak, "Aynı ligde bu kez fiziken çizgi dışında, ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyoruz. Taraftarla bütünleşerek hem İzmir hem Türkiye'de gerçek manada büyük sempatisi olan bir takım olduğunu düşünerek başlamak istiyoruz. Buna hazırız" mesajı verdi.

ERIC BJORKANDER ZEMİN KURBANI

Yeni transferlerden İsveçli stoper Eric Björkander'in dün antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadığını kaydeden Mustafa Denizli, "Eric ciddi bir sakatlık geçirdi. MR'ı çekiliyor. Umarım düşündüğümüz gibi uzun süreçli bir sakatlıkla karşı karşıya kalmayız. Zeminden kaynaklı bir sorun. Zemin hazır olmadığı için bilek yan bağlarında bir sıkıntı yaşadı. Koltuk değnekleriyle tesisi terk etti. Kopma olduğunu zannetmiyorum. Ağrıları azaldı ama sonucu bekleyeceğiz. Dünkü görüntüsü beni endişelendirdi bugün daha iyi" dedi.