Bayern Münih - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Bayern Münih - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya Bundesliga’da heyecan bu hafta cumartesi günü Allianz Arena’da yaşanacak. Sezonun ilk yenilgisini alan Bayern Münih, zor durumdaki St. Pauli’yi ağırlayarak galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler, özellikle “Bayern Münih - St. Pauli maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı izleme linki var mı? sorularının yanıtını arıyor.

29 Kasım 2025 Cumartesi 11:59
Bayern Münih - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Bayern Münih - St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıkla!

Bayern Münih - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Almanya Bundesliga'da heyecan bu hafta cumartesi günü Allianz Arena'da yaşanacak. Sezonun ilk yenilgisini alan Bayern Münih, zor durumdaki St. Pauli'yi ağırlayarak galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler, özellikle "Bayern Münih - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtını arıyor. Bayern Münih, bu karşılaşmada sahadan galip ayrılarak ligde moral kazanmak istiyor. St. Pauli ise sürpriz bir sonuç elde ederek üst sıralara yaklaşmayı planlıyor. Maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bayern Münih - St. Pauli maçı hangi kanalda, 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

BAYERN MUNIH VS ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-St. Pauli maçı, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşma 17:30'te başlayacak.

BAYERN MUNIH VS ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile St. Pauli, Almanya Bundesliga 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus kanalından müsabakayı takip edebilecek.

BAYERN MUNIH-ST. PAULI MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Bayern Münih-St Pauli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BAYERN MUNIH-ST.PAULI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Münih'te bulunan Allianz Arena'da gerçekleşecek. Ev sahibi Bayern Münih, sezonun ilk yenilgisinin ardından galibiyet serisine geri dönmek için sahaya çıkacak. St. Pauli ise deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

Bayern Münih maç günü paylaşımı

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'i: Neuer, Boey, Upamecano, Kim, Bischof, Kimmich, Goretzka, Karl, Olise, Diaz, Kane

St Pauli'nin muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Wahl, Smith, Mets, Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie, Hountondji, Pereira Lage

