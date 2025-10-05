CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Stuttgart ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 13:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Stuttgart-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Stuttgart, evinde Heidenheim'ı ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Heidenheim maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den prim hamlesi!
G.Saray'dan Singo açıklaması!
DİĞER
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası eleştiri: “Bu anlaşılamaz bir durum!”
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de
F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu!
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille-PSG maçı ne zaman? Lille-PSG maçı ne zaman? 13:48
F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de şok Ederson gelişmesi! 13:46
RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman? RC Strasbourg-Angers maçı ne zaman? 13:43
Le Havre-Rennes maçı ne zaman? Le Havre-Rennes maçı ne zaman? 13:38
Monaco-Nice maçı ne zaman? Monaco-Nice maçı ne zaman? 13:20
Lyon-Toulouse maçı ne zaman? Lyon-Toulouse maçı ne zaman? 13:16
Daha Eski
F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F.Bahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 12:11
F.Bahçe'den prim hamlesi! F.Bahçe'den prim hamlesi! 12:08
Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Samsunspor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 11:43
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! 11:42
Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo-Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:39
Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? Espanyol-Real Betis maçı ne zaman? 11:35