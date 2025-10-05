Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Stuttgart-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Stuttgart, evinde Heidenheim'ı ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Stuttgart-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Heidenheim maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.