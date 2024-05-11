Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREİBURG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Heidenheim maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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