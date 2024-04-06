Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Mönchengladbach maçı 7 Nisan Pazar günü saat 18.30'da TiviBU Spor 1 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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