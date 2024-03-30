Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:50
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Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Dortmund maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4 canlı yayınlanacak.

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