Augsburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AUGSBURG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Augsburg - Heidenheim maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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