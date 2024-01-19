Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Mainz ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 12:00
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Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

19 Ocak Cuma günü saat 22.30'da yapılması planlanan Mainz - Union Berlin maçı ertelendi. Yeni tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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