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Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen evinde Freiburg'u 2-1'le geçti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:37
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Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga 9.hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen evinde Freiburg'u ağırladı. Bay Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayer Leverkusen 2-1 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Florian Wirtz ile 60. dakikada Jonas Hofmann kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 70. dakikada Manuel Gulde kaydetti.

Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sonuçla beraber puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bayer Leverkusen, Hoffenheim'a konuk olacak. Freiburg ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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